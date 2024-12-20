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Мишин — о решении ISU: весь мир фигурного катания давно ждал допуска россиян

Мишин — о решении ISU: весь мир фигурного катания давно ждал допуска россиян
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Советский, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на допуск Международным союзом конькобежцев (ISU) российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Весь мир фигурного катания давно ждал допуска россиян до олимпийской квалификации», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на Олимпийские игры — 2026 стало известно сегодня, 20 декабря. До этого они не могли выступить на международных стартах с 2022 года даже в нейтральном статусе.

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