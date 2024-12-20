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Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото ЧР-2024 в Омске

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали чемпионата России — 2024 в Омске. В сумме двух прокатов спортивная пара набрала 239,40 балла.

Серебряные награды турнира достались Александе Бойковой и Дмитрию Козловскому (216,37 балла), а тройку призёров замкнули Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,15).

Чемпионат России по фигурному катанию, Омск. Спортивные пары. Произвольная программа:

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 239,40 балла.

2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 216,37.

3. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Москва) — 214,15.

4. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (Москва) — 207,10.

5. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (Пермский край — Татарстан) — 204,14.