Кагановская: планируем бороться с Некрасовым за место на квалификации к ОИ‑2026

Фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в паре с Максимом Некрасовым, заявила, что их дуэт готов бороться за единственное место на квалификационный раунд к Олимпийским играм — 2026.

«Получилось не так, как мы видели в мечтах, но это первый наш чемпионат России, но это хорошее начало, мы заряжены работать дальше. Столкновение на разминке? Так получилось, что Лиза с Егором и мы делали элементы рядом, я испугалась, что пробила Егору ногу коньком, если лезвие прилетит, это страшно.

Мы сидели потом вместе, это было первое, что я спросила у него. Второе, что спросила, – что объявили на арене (про допуск до квалификации на ОИ-2026. — Прим. «Чемпионата»). Видела, что Лиза очень обрадовалась на разминке. Думаю, что это классно, но не люблю раньше времени радоваться. Планируем ли бороться за квоту? Всегда планируем, но рано радоваться. У нас впереди очень долгий путь, мы молодые, новые, это наш дебютный сезон, мы только ищем свой стиль», — приводит слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.