Букин — о допуске россиян к отбору ОИ-2026: мы в шоке

Российский фигурист Иван Букин прокомментировал решение ISU допустить российских спортсменов к участию в квалификации ОИ-2026 в нейтральном статусе.

«На самом деле я хочу к Паше Занозину (ведущий Первого канала. — Прим. «Чемпионата») подойти и сказать, что так делать нельзя. Потому что это кошмар. Мы вышли на разминку, только-только начали кататься. И вдруг он такой ещё говорит, а сейчас свежайшая новость. Ну я думаю, ну что может быть? Ну, может, день рождения у него, я не знаю. А он начинает, что ISU допустил до отборочного турнира. И мы просто с Лизой Худайбердиевой смотрим друг на друга, потому что мы рядом ехали.

Мы в шоке. Я катаюсь последний, и с этой мыслью мне надо ещё 40 минут прожить. И, конечно, это с одной стороны это очень приятно и очень радостное событие. Но с другой стороны, конечно, это безумная ответственность. И очень много работы впереди, потому что будет, как мне кажется, нелегко. Но когда у нас было легко последние 10 лет? Вообще мне кажется, что всё достаточно сложно. Но мы боремся, боремся и будем продолжать бороться», — передаёт слова Букина с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Напомним, российские спортсмены были отстранены от международных стартов с 2022 года.