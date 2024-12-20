«Ё-моё!» Худайбердиева и Базин — о допуске россиян до квалификации на ОИ-2026

Российские фигуристы, танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, отреагировали на допуск Международным союзом конькобежцев (ISU) россиян до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

Худайбердиева. Было здорово, легко физически и тяжело морально. Потрясающие эмоции, один из лучших прокатов в моей жизни. Поздравляю всех призёров и участников чемпионата России.

Какая была реакция на новости о допуске, которые объявили на разминке? В первую секунду мы обрадовались, а потом: «Ё-моё!» Мы шли третьи после ритм-танца, сорок сотых от Иры и Дэвида, два балла от Саши с Ваней. Выхожу и думаю: поеду, не буду ни о чём размышлять, а тут Паша Занозин это говорит, и пожалуйста. Было здорово, но немного нервно.

Базин. Поздравляю всех ребят, каждый катался на максимум возможностей, было суперэмоционально. Как отреагировал на новость о допуске до квалификационного турнира ISU? Я врезался от радости с Василисой (смеётся), — передаёт слова Худайбердиевой и Базина с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.