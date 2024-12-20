Жулин: если всё будет развиваться должным образом, россиян допустят с флагом и гимном

Советский и российский фигурист, выступавший в танцах на льду, Александр Жулин отреагировал на допуск Международным союзом конькобежцев (ISU) россиян до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Я счастлив. Нам уже не привыкать выступать в нейтральном статусе. Но думаю, что, если дальше всё будет развиваться должным образом, россиян допустят с флагом и гимном. Ситуация уже доведена до идиотизма. Посмотрим. Не поехать было глупо, это ведь вся жизнь спортсмена. Но давайте не будем загадывать, ведь с этими людьми тяжело что-то планировать на долгий срок. Надеюсь, ничто не вернётся назад», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.