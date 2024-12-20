Хавронина и Нарижный — о допуске россиян к отбору на ОИ: допустили и допустили, окей

Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный высказались по поводу допуска российских спортсменов к участию в отборе на ОИ-2026 в нейтральном статусе.

Сегодня дуэт занял третье место на ЧР-2024 в Омске.

Хавронина. Для меня эти два дня были эмоционально спокойные, была расслаблена, прокаты получились хорошие. Мы выложились на все сто, насколько могли. Постарались выложиться, прокат произвольного прошёл для меня за минуту, а не за четыре как будто. Удалось получить удовольствие, спасибо Дэвиду, тренерам, соперникам, это была красивая борьба.

Когда сказали о допуске, мы не слушали особо, что было на разминке, лично я обычно нахожусь в себе. Пусть отборочный турнир пройдёт хорошо и наши лидеры будут там супер!

Нарижный: Ничего я не подумал, мимо ушей пропустил, допустили и допустили, окей.

Хавронина: Я могу понять Дэвида, я не слушаю, что говорят во время пятиминутной разминки, обычно, — передаёт слова фигуристов с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.