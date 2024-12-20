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Базин высказался о столкновении с Кагановской на разминке перед произвольным танцем на ЧР

Базин высказался о столкновении с Кагановской на разминке перед произвольным танцем на ЧР
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Фигурист Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, заявил, что ощущает боль в ноге после столкновения с фигуристкой Василисой Кагановской на разминке перед произвольным танцем на чемпионате России в Омске.

«Мы ехали оба ходом назад, я выезжал из твиззла, я никак не видел. Когда заходили на элемент, все закончили один из элементов разминать. Боковым зрением видишь обычно, но сейчас предположить не мог, для меня неожиданность была. Было не больно кататься, чувствовал себя хорошо, но сейчас нога побаливает и щиплет», — приводит слова Базина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, что Базин и Кагановская смогли продолжить выступление. Худайбердиева/Базин набрали 209,01 балла по сумме двух программ и завоевали серебро на турнире.

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