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Елена Радионова: к Олимпиаде уровень российского фигурного катания будет ещё выше

Елена Радионова: к Олимпиаде уровень российского фигурного катания будет ещё выше
Елена Радионова
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Фигуристка Елена Радионова прокомментировала новость о допуске российских фигуристов к квалификации ОИ-2026.

«Российское фигурное катание на таком уровне, что сейчас мы имели бы первые места почти во всех видах. В тройке точно были бы. Наше фигурное катание на очень высоком уровне, и я уверена, что к следующей Олимпиаде будет ещё выше», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Международный союз конькобежцев (ISU) раскрыл список документов, которые обязательны к заполнению нейтральными атлетами для допуска к олимпийскому квалификационному турниру. Спортсмены и обслуживающий персонал должны будут заполнить форму самодекларации, внеся туда основную личную информацию, данные об учётных записях в социальных сетях, а также подтвердив своё согласие и приняв условия участия в качестве нейтральных атлетов (AIN).

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