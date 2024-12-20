Степанова и Букин подвели итоги чемпионата России — 2024 в Омске

Четырёхкратные чемпионы России по фигурному катанию, дуэт Александра Степанова и Иван Букин, подвели итоги ЧР-2024 в Омске.

Букин. Это было очень запоминающийся чемпионат России. И я думаю, что его было интересно и смотреть. Ну и в нём было безумно интересно участвовать.

У нас всё получилось. Мы много работали и над произвольным, и над ритм-танцем. В коротком поменяли музыку. И, в принципе, мы довольны собой. И также хочу поздравить от себя всех ребят, потому что борьба была очень крутая.

Степанова. Думаю, что, произвольный танец сложнее, потому что там как минимум больше элементов. И эта программа, в принципе, длиннее. И она абсолютно другая в физическом плане.

Ну, не то что было больше работы, но было больше моментов, над которыми работать. Хотя над коротким танцем мы тоже немало работали. Опять же, повторюсь, мы поменяли музыку, и вроде бы не особо что-то изменилось.

Букин. Я благодарен нашей команде, потому что они очень прислушиваются. Если что-то неудобно, нет такого, что мы не можем сделать. Или начинают спорить, как-то драться за какой-то элемент.

Мы ищем какой-то компромисс, и в этом плане это очень хорошо и очень плодотворно влияет на нашу работу и вообще на подготовку, потому что мы не тратим лишнее время на какие-то споры, работаем, работаем и ещё раз работаем, — передаёт слова фигуристов с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.