Мишина и Галлямов не знали про допуск к квалификации ОИ-2026 перед прокатом на ЧР

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не были в курсе новостей о допуске российских спортсменов на ОИ-2026 в нейтральном статусе перед прокатом.

Мишина. Я слышал, но это было от ненадёжного источника. Антона Сихарулидзе не слышал, меня там не было.

Галлямов. Пока эмоций нет по этому поводу.

Мишина. У нас своя задача стояла. Вот от тебя узнал (от Максима Транькова. — Прим. «Чемпионата»). Надо подумать, — сказали фигуристы в эфире Первого канала.

Напомним, российские спортсмены были отстранены от международных стартов с 2022 года. Сегодня, 20 декабря, ISU допустил представителей конькобежных видов спорта до олимпийской квалификации в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.