«Хорошо, что вторые, спасибо и на этом». Бойкова — о серебре чемпионата России

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский подвели итоги своего выступления на ЧР-2024 в Омске. Пара завоевала серебряные награды турнира.

Бойкова. Довольными нельзя быть. Это были одни из худших прокатов в сезоне. Хочется, чтобы это поскорее закончилось. Хорошо, что и вторые, спасибо на этом.

Козловский. Насчёт первого места — без вопросов, ребята показали классное катание. Что касается третьего места, Наташа и Илья достойны быть выше, но сложилось как сложилось. Было сложно, мы были далеки от оптимальных, даже не идеальных прокатов, — сказали фигуристы в эфире Первого канала.

Золото досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, тройку призёров замкнули Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.