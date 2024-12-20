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«Хорошо, что вторые, спасибо и на этом». Бойкова — о серебре чемпионата России

«Хорошо, что вторые, спасибо и на этом». Бойкова — о серебре чемпионата России
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский подвели итоги своего выступления на ЧР-2024 в Омске. Пара завоевала серебряные награды турнира.

Бойкова. Довольными нельзя быть. Это были одни из худших прокатов в сезоне. Хочется, чтобы это поскорее закончилось. Хорошо, что и вторые, спасибо на этом.

Козловский. Насчёт первого места — без вопросов, ребята показали классное катание. Что касается третьего места, Наташа и Илья достойны быть выше, но сложилось как сложилось. Было сложно, мы были далеки от оптимальных, даже не идеальных прокатов, — сказали фигуристы в эфире Первого канала.

Золото досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, тройку призёров замкнули Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2024, пятница. 13:35 МСК
Окончено
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