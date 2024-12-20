Галлямов — о допуске на квалификацию к ОИ-2026: мы мечтаем туда поехать, но не нам решать

Российский фигурист Александр Галлямов отреагировал на новость о допуске россиян до квалификации на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) в нейтральном статусе.

«Долго ждали эту новость. Не знаем, кто поедет в Пекин, но хотим поехать. Благодарим наших тренеров, федерацию и ISU, а также всех, кто принимал участие в переговорах. Это знаковое решение для фигурного катания, мы мечтаем поехать, но не нам решать», — передаёт слова Галлямова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Квалификация на Олимпиаду-2026 по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).