Козловский назвал условия допуска до олимпийской квалификации несправедливыми

Чемпион Европы российский фигурист Дмитрий Козловский прокомментировал новость о допуске россиян до олимпийской квалификации.

«Это положительная динамика, некая оттепель. Но всё равно назвать это решение в полной мере справедливым я не могу. Понятное дело, у нас сейчас не самые лидирующие позиции с точки зрения права поехать в Пекин, заработать квоту. Но даже в условиях данной возможности за боротом останутся те ребята, которые заслуживают быть на Олимпиаде.

И если посмотреть, как проходили предыдущие Олимпийские игры, то в Пекине стала олимпийской чемпионкой Анна Щербакова. На чемпионате России она была третьей. Тарасова с Морозовым, с моей точки зрения, выиграли Олимпиаду в Пекине. Они тоже были третьими.

Всё сводится к праву одного спортсмена поехать от одной сборной. Это не в полной мере честно по отношению к нашему труду. Но в любом случае я искренне надеюсь, что те атлеты, которым дадут честь поехать на Олимпиаду, сделают всё возможное, чтобы доказать, что отстранение было несправедливым. Отстранили самых сильных.

Искренне верю, что они смогут занять лидирующие позиции. Как минимум в двух видах. Искренне этого хочу, чтобы в женском одиночном и парном катании первое место было за нашими», – передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.