Бойкова — о нейтральном статусе: если флага нет, можно и три квоты дать. В чём прикол?

Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова прокомментировала новость о допуске россиян до олимпийской квалификации.

«Особо комментировать тут нечего. Все ребята, все тренеры и официальные лица очень рады этому событию. Немножко обидно, что статус нейтральный, а квота всё равно одна. В чём прикол? Если статус нейтральный, то можно, наверное, и три квоты дать. Флага же нет. Интересный момент», – передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Квалификация на Олимпиаду-2026 по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до участия в олимпийском квалификационном турнире только по одному спортсмену у мужчин и женщин. Такие сведения следуют из документа на официальном сайте организации.