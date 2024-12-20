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Козловский назвал выступление на ЧР-2024 в Омске худшим в карьере

Козловский назвал выступление на ЧР-2024 в Омске худшим в карьере
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
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Чемпион Европы Дмитрий Козловский прокомментировал своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Омске. В паре с Александрой Бойковой он занял второе место, набрав 216,37 балла.

«Эмоции смешанные. Есть определённое удовлетворение от того, что чемпионат России подошёл к концу. Была выкатана, хоть и не самым лучшим образом, последняя произвольная программа в этом году. Здесь есть чему порадоваться, но, что душой кривить, ждали мы совсем другого, готовы были по-другому. Мало что у нас на этом чемпионате России получилось.

Если подводить итог наших девяти чемпионатов России, то, наверное, это было наше худшее выступление за все девять. Печально, что так получается, но это спорт. В честной и справедливой борьбе мы заняли своё место. Другие ребята показали отличное катание. Соревновались мы среди сильнейших. Не получилось навязать борьбу первому месту, но это спорт. Будем отталкиваться от того, что сложилось.

Сейчас хочется отдохнуть, будет новогодний перерыв. Нужно набраться сил, дальше не так много турниров. Будем готовиться, основная подготовка будет к финалу Гран-при. Возможно, что-то менять будем, может, и нет. Но прежде всего хочется отдохнуть», – передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2024, пятница. 13:35 МСК
Окончено
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Новости. Фигурное катание
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