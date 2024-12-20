Мишина раскрыла, какие у них планы с Галлямовым после ЧР-2024

Российская фигуристка Анастасия Мишина, которая выступает вместе с Александром Галлямовым, рассказала, чем спортивная пара будет заниматься после ЧР-2024. Сегодня, 20 декабря, они завоевали золотые медали в Омске.

«Большое спасибо Омску и зрителям, у нас почти два дня были почти полные трибуны, арена суперсовременная, очень приятно на ней выступать. Было нервно кататься на чемпионате России, поддержка зрителей очень важна.

Сейчас мы будем участвовать в шоу Ильи Авербуха и готовиться ко второй половине сезона. На турнирах всегда задача сделать свой максимум, хорошо подготовиться и откатать свои программы чисто. Когда мы были помладше, я расстраивалась, что есть день перерыва, нервничать на один день больше. Сейчас, когда мы уже взрослые, хотелось бы передохнуть после короткой программы», – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.