Козловский назвал Кондратюка уникальным спортсменом

Российский фигурист чемпион Европы Дмитрий Козловский поделился своими ожиданиями от произвольной программы мужчин на чемпионате России в Омске.

«В мужском одиночном максимальная интрига, получил большое удовольствие, наблюдая онлайн за короткими программами. И когда я узнал, что у нас будет возможность спокойно выспаться, проснуться и поддержать наших пацанов, я очень был рад, честно.

Я люблю фигурное катание, мне нравится за ним наблюдать. Мне нравится его смотреть. И я уверен, что завтра будет возможность наблюдать высококачественное катание. Верю, что наши парни сделают яркий предновогодний подарок. Разница с девятого места по первое – 15 баллов. В мужском одиночном катании – это ничего. Одно падение с четверного прыжка – и вся эта разница. Поэтому всё может перевернуться.

Есть свои фавориты, которых я поддерживаю. Мне очень нравится, что делает Влад Дикиджи, нравится Пётр Гуменник. Хотел бы выделить и Марка Кондратюка. Он уникальный спортсмен. У него нет самых красивых прыжков с точки зрения визуала, возможно, есть ещё недочёты. Но из всей плеяды спортсменов, которых мы можем наблюдать, он единственный живёт фигурным катанием, и это чувствуется.

Кондратюк живёт этим делом. То, как он катается, как он искренне отдаёт свои эмоции залу, зрителям, тренерам. Всем людям, которые наблюдают за его катанием – это уникальная история. И мне приятно наблюдать за этим спортсменом на льду», – передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.