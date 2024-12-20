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Муравьёва ответила, будет ли пробовать тройной аксель в произвольной программе на ЧР

Муравьёва ответила, будет ли пробовать тройной аксель в произвольной программе на ЧР
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Серебряный призёр чемпионата России – 2024 Софья Муравьёва призналась, что недовольна прокатом своей короткой программы (75,01 балла) на ЧР-2025 в Омске.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Короткая программа
20 декабря 2024, пятница. 15:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
85.78
2
Алина Горбачёва
Тверская область
77.57
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
75.01

«Явно не на лучшие баллы оцениваю свой прокат. Чемпионат России. Удовольствие вряд ли получу от прокатов, всегда нервничаю. И когда не нервничаешь, может пойти не хорошо. Не очень хороший сезон.

Как шла подготовка к чемпионату России? Подготовка шла на основе ошибок, на основе прошлогодней подготовки. Пытались найти подход, всё-таки взрослею, всегда есть какие-то трудности у спортсменов. Как-то не складывается сезон. Были попытки восстановить тройной аксель, пока не складывается. В произвольной программе его не будет», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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