Муравьёва ответила, будет ли пробовать тройной аксель в произвольной программе на ЧР

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 Софья Муравьёва призналась, что недовольна прокатом своей короткой программы (75,01 балла) на ЧР-2025 в Омске.
«Явно не на лучшие баллы оцениваю свой прокат. Чемпионат России. Удовольствие вряд ли получу от прокатов, всегда нервничаю. И когда не нервничаешь, может пойти не хорошо. Не очень хороший сезон.
Как шла подготовка к чемпионату России? Подготовка шла на основе ошибок, на основе прошлогодней подготовки. Пытались найти подход, всё-таки взрослею, всегда есть какие-то трудности у спортсменов. Как-то не складывается сезон. Были попытки восстановить тройной аксель, пока не складывается. В произвольной программе его не будет», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 20 декабря 2024
-
18:24
-
18:20
-
18:17
-
18:15
-
18:08
-
17:52
-
17:30
-
17:21
-
17:21
-
17:06
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:47
-
15:43
-
15:38
-
15:18
-
15:10
-
15:04
-
15:00
-
14:41
-
14:36
-
14:17
-
14:14
-
14:09
-
14:09
-
13:57
-
13:44
-
13:41
-
13:38
-
13:34
-
13:31
-
13:26
-
13:20