Муравьёва ответила, будет ли пробовать тройной аксель в произвольной программе на ЧР

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 Софья Муравьёва призналась, что недовольна прокатом своей короткой программы (75,01 балла) на ЧР-2025 в Омске.

«Явно не на лучшие баллы оцениваю свой прокат. Чемпионат России. Удовольствие вряд ли получу от прокатов, всегда нервничаю. И когда не нервничаешь, может пойти не хорошо. Не очень хороший сезон.

Как шла подготовка к чемпионату России? Подготовка шла на основе ошибок, на основе прошлогодней подготовки. Пытались найти подход, всё-таки взрослею, всегда есть какие-то трудности у спортсменов. Как-то не складывается сезон. Были попытки восстановить тройной аксель, пока не складывается. В произвольной программе его не будет», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.