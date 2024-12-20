Княжук — о третьем месте на ЧР: не расстроились. Третье место на ЧР — это круто

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук прокомментировали своё выступление на чемпионате России в Омске. Дуэт впервые в карьере занял третье место на турнире.

Наталья Хабибуллина: «Мы рады своему месту. Мы рады результату. Для нас с Ильёй проще выступать два дня подряд. Когда я отдыхаю после короткой, начинаю волноваться, как будто бы немного даже расслабляюсь. И на произвольную выходить с чистого листа сложно. Поэтому была рада, когда увидела, что соревнования у пар идут два дня подряд. Завтра отдохнём, погуляем, посмотрим мальчиков с девочками. Будет очень интересно».

Илья Княжук: «Нет, мы не расстроились. Третье место на чемпионате России – это очень круто. Смотреть парней, тем более произвольную программу — это мечта. Тем более у тебя свободный день, это очень круто», — передаёт слова Хабибуллиной и Княжука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Дмитрий Козловский заявил, что пара Хабибуллина/Княжук была достойна занять второе место.