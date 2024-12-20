Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Надеюсь, это не повторится». Аделия Петросян оценила свой прокат короткой программы на ЧР

«Надеюсь, это не повторится». Аделия Петросян оценила свой прокат короткой программы на ЧР
,
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России – 2024, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян прокомментировала свой прокат короткой программы на ЧР-2025. Аделия получила от судей 85,78 балла, она является промежуточным лидером соревнований.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Короткая программа
20 декабря 2024, пятница. 15:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
85.78
2
Алина Горбачёва
Тверская область
77.57
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
75.01

«Я тоже была в восторге, что устояла после акселя, остальные элементы были неплохие. Про дорожку опустим момент, надеюсь, это не повторится (Аделия споткнулась. – Прим. «Чемпионата»). Я оптимистично настроена, надеюсь, завтра всё сложится.

Оправдания можно искать везде, просто буду настраиваться, как настраивалась на тренировочные прокаты. Постараюсь выходить более спокойной, более радостной. Как атмосфера чемпионата? Мне здесь комфортно, тут тепло, мне всё нравится тут. Люблю, когда на арене тепло. Одни восторженные эмоции. Зрители классные, поддерживают. Они энергичные, их энергия переходит к нам», — передают слова Петросян корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Отбор на Олимпиаду вернул жёсткую Тутберидзе. Даже чемпионку она уколола за глупую ошибку
Live
Отбор на Олимпиаду вернул жёсткую Тутберидзе. Даже чемпионку она уколола за глупую ошибку
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android