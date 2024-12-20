«Надеюсь, это не повторится». Аделия Петросян оценила свой прокат короткой программы на ЧР

Чемпионка России – 2024, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян прокомментировала свой прокат короткой программы на ЧР-2025. Аделия получила от судей 85,78 балла, она является промежуточным лидером соревнований.

«Я тоже была в восторге, что устояла после акселя, остальные элементы были неплохие. Про дорожку опустим момент, надеюсь, это не повторится (Аделия споткнулась. – Прим. «Чемпионата»). Я оптимистично настроена, надеюсь, завтра всё сложится.

Оправдания можно искать везде, просто буду настраиваться, как настраивалась на тренировочные прокаты. Постараюсь выходить более спокойной, более радостной. Как атмосфера чемпионата? Мне здесь комфортно, тут тепло, мне всё нравится тут. Люблю, когда на арене тепло. Одни восторженные эмоции. Зрители классные, поддерживают. Они энергичные, их энергия переходит к нам», — передают слова Петросян корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Анастасия Рацкевич.