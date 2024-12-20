«Дождались!» Аделия Петросян высказалась о допуске россиян на квалификацию к ОИ-2026

Чемпионка России – 2024, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян отреагировала на новость о допуске российских фигуристов до квалификации на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) в нейтральном статусе.

«Мне кажется, все хотят туда поехать. Я бы хотела поехать на чемпионат России, другие ребята всё же уже отсоревновались. Я постараюсь доехать произвольную, потом уже буду всё обговаривать. Каждый верил и надеялся, и дождались!» — передают слова Петросян корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Анастасия Рацкевич.

Квалификация на Олимпиаду-2026 по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).