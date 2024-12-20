Аделия Петросян с отрывом захватила лидерство на чемпионате России — 2025 после КП

Чемпионка России – 2024, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян захватила лидерство на ЧР-2025, который проходит в Омске. В короткой программе Петросян чисто исполнила тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Судьи оценили выступление Петросян в высокие 85,78 балла.
На промежуточном втором месте по итогам короткой программы идёт Алина Горбачёва (77,57). Тройку лучших замыкает Анна Фролова (75,01).
Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Женщины. Короткая программа:
- Аделия Петросян — 85,78 балла.
- Алина Горбачёва — 77,57.
- Анна Фролова — 75,01.
- Ксения Гущина — 73,38.
- Дарья Садкова — 73,15.
- Софья Муравьёва (серебряный призёр ЧР-2024) — 73,10.
Стоит отметить, что ещё одна ученица Этери Тутберидзе — чемпионка страны 2023 года Софья Акатьева – выступила в КП неудачно (в частности, потеряла баллы, так как сдвоила тулуп в каскаде). Она идёт на промежуточном восьмом месте (71,62 балла).