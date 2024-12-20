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Аделия Петросян с отрывом захватила лидерство на чемпионате России — 2025 после КП

Аделия Петросян с отрывом захватила лидерство на чемпионате России — 2025 после КП
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Чемпионка России – 2024, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян захватила лидерство на ЧР-2025, который проходит в Омске. В короткой программе Петросян чисто исполнила тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Судьи оценили выступление Петросян в высокие 85,78 балла.

На промежуточном втором месте по итогам короткой программы идёт Алина Горбачёва (77,57). Тройку лучших замыкает Анна Фролова (75,01).

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Короткая программа
20 декабря 2024, пятница. 15:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
85.78
2
Алина Горбачёва
Тверская область
77.57
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
75.01

Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Женщины. Короткая программа:

  1. Аделия Петросян — 85,78 балла.
  2. Алина Горбачёва — 77,57.
  3. Анна Фролова — 75,01.
  4. Ксения Гущина — 73,38.
  5. Дарья Садкова — 73,15.
  6. Софья Муравьёва (серебряный призёр ЧР-2024) — 73,10.

Стоит отметить, что ещё одна ученица Этери Тутберидзе — чемпионка страны 2023 года Софья Акатьева – выступила в КП неудачно (в частности, потеряла баллы, так как сдвоила тулуп в каскаде). Она идёт на промежуточном восьмом месте (71,62 балла).

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