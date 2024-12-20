Вайцеховская назвала спорный пункт в решении ISU по допуску россиян к отбору на ОИ

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на допуск Международным союзом конькобежцев (ISU) российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Наиболее спорным пунктом решения ISU по допуску российских фигуристов к олимпийской квалификации мне кажется пункт, согласно которому выступить на Играх смогут только те спортсмены, кто будет добывать путёвки в Милан на сентябрьском турнире в Пекине. В столь травматичном виде спорта это как минимум нелогично, с какой точки не посмотри.

С другой стороны, опыт предолимпийского Парижа говорит о том, что правила и критерии допуска могут трансформироваться вплоть до начала Игр, и трансформация эта может касаться всего: деклараций, клубной принадлежности и так далее.

В любом случае, текущий чемпионат страны приобретает для фигуристов совершенно особенный смысл. Как и финал Гран-при России, полагаю", — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на ОИ-2026 стало известно сегодня, 20 декабря. До этого они не могли выступить на международных стартах с 2022 года даже в нейтральном статусе.