Козловский — о Хабибуллиной и Княжуке: они были достойны занять второе место на ЧР-2025

Чемпион Европы 2020 года в парном катании Дмитрий Козловский отметил прогресс дуэта Наталья Хабибуллина/Илья Княжук. Козловский считает, что они могли завоевать серебро на текущем чемпионате России в Омске.

Хабибуллина и Княжук занимали вторую строчку по итогам короткой программы, но опустились на третье место после произвольной программы. Серебряные медали второй год подряд – у Козловского и его партнёрши Александры Бойковой.

«Я рад за Наташу и Илью. Если бы они заняли второе место, они были бы этого достойны. Они этого тоже заслуживали. Но определённые недочёты у них, определённые спасённые элементы у нас сложились в такой результат.Однако год назад мы сидели с ними в раздевалке, они заняли тогда четвёртое место. Я подошёл тогда к Илье, сказал не переживать, сказал, что у них классная пара, здорово катаются. И подчёркиваю свои прошлогодние слова, это отличная пара.

Ребята проделали большую работу, и в условиях того, что Наташа получила достаточно серьёзную травму на старте серии Гран-при, они были вынуждены пропустить практически все соревнования и вышли только на чемпионат страны, это было определённое давление, и ребята с ним справились очень достойно. Я рад, что у нас есть такая классная пара», – передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Козловский ранее назвал своё выступление на ЧР-2025 в Омске худшим в карьере.