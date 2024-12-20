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«Всё, ты ни за что не борешься». Тутберидзе эмоционально обратилась к Акатьевой на ЧР-2025

«Всё, ты ни за что не борешься». Тутберидзе эмоционально обратилась к Акатьевой на ЧР-2025
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе эмоционально оценила неудачный прокат своей подопечной Софьи Акатьевой в короткой программе на чемпионате России – 2025, который проходит в Омске.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Короткая программа
20 декабря 2024, пятница. 15:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
85.78
2
Алина Горбачёва
Тверская область
77.57
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
75.01

Чемпионка страны 2023 года Акатьева потеряла баллы в КП, в частности, сдвоив тулуп в каскаде. Она идёт на промежуточном восьмом месте (71,62 балла) по итогам КП. Отставание от лидера (Аделии Петросян) составляет более 14 баллов.

«Ты не устала, нормально ехала – ты не пошла. Что это, (как будто) на четверной не пошла? Что? Что «не знаю»? Надо знать. Ну ты же понимаешь, что ты себя просто из борьбы тут же вынимаешь. Всё, ты ни за что не борешься», – сказала Тутберидзе Акатьевой в эфире «Первого канала».

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