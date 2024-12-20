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Горбачёва рассказала, сколько четверных планирует вставить в произвольную программу на ЧР

Горбачёва рассказала, сколько четверных планирует вставить в произвольную программу на ЧР
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Победительница пятого этапа Гран-при России фигуристка Алина Горбачёва рассказала, сколько четверных планирует вставить в произвольную программу на чемпионате России.

«Прокат получился рабочий, можно было сделать лучше, но довольна. Перед выходом на лёд обсуждаем с тренерами, что пройти перед программой. Перед произвольной люблю разминать четверной, времени хватает. Я люблю Омск, была тут на этапе Гран-при, здесь комфортно, арена красная, а я люблю красный цвет, это даёт эмоциональный заряд. Болельщики тут очень крутые, спасибо Омску.

Постараюсь выходить на произвольную и кататься, как на тренировке: спокойно и уверенно. С подготовкой всё хорошо, буду стараться показать два четверных сальхова. Есть ли свои фавориты в мужском одиночном катании? У мальчиков нереальная борьба, интересно смотреть каждого», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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