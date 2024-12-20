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Анна Фролова высказалась о качестве льда на чемпионате России в Омске

Анна Фролова высказалась о качестве льда на чемпионате России в Омске
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Фигуристка Анна Фролова прокомментировала своё выступление на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске. По итогам короткой программы спортсменка расположилась на третьем месте.

«Прокатом довольна. На разминку есть наработанный план элементов, проверяю прыжки из короткой, из произвольной. Эта арена – как космический корабль, первые круги сегодняшней тренировки ездила и залипала на арену. Рада выступать на такой публике, атмосфера невероятная.

Опасения насчёт льда были, здесь нестандартная арена, но это не проблема: в тренировочном процессе выставили конусы, отмерили четыре метра. Короткой нельзя выиграть, но можно проиграть, как говорят, это только половина пути. Завтра хочу получать удовольствие от того, что до сих пор катаюсь, надеюсь, что сделаю работу качественно», — передает слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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