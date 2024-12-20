Аделия Петросян рассказала, кого из мужчин поддерживает на чемпионате России — 2025

Чемпионка России – 2024, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян призналась, что собирается посетить прокаты произвольных программ мужчин на чемпионате России – 2025 в Омске после собственных соревнований.

«Произвольная на следующий день? Мы вроде так всегда катаемся. И сейчас как-то переживём. И здорово, что мы катаемся не ночью, не последние. Значит, успеем посмотреть борьбу мальчиков со спокойной душой, надеюсь. Всех 18 мальчиков. В этом году болею за «Сивучей».

Также всегда болею за Семененко, Дикиджи и Гуменника. Их сейчас очень много, выделять одного даже неуважительно», — передаёт слова Петросян с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.