Аделия Петросян заявила, что на неё не давит статус фаворита чемпионата России — 2025
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Чемпионка России – 2024, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян ответила, давит ли на неё психологически статус фаворита текущего ЧР, который проходит в Омске.
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Короткая программа
20 декабря 2024, пятница. 15:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
85.78
2
Алина Горбачёва
Тверская область
77.57
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
75.01
Ранее Петросян захватила лидерство в соревнованиях по итогам короткой программы. Аделия чисто исполнила тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Судьи оценили выступление Петросян в высокие 85,78 балла.
«Давит ли статус фаворита? Нет. Я буду пытаться настраиваться как на самые обычные соревнования. Мне не хочется мысленно настраиваться именно на победу. Хотелось бы просто хорошо сделать свою работу», — передаёт слова Петросян с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
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