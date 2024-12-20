Аделия Петросян заявила, что на неё не давит статус фаворита чемпионата России — 2025

Чемпионка России – 2024, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян ответила, давит ли на неё психологически статус фаворита текущего ЧР, который проходит в Омске.

Ранее Петросян захватила лидерство в соревнованиях по итогам короткой программы. Аделия чисто исполнила тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Судьи оценили выступление Петросян в высокие 85,78 балла.

«Давит ли статус фаворита? Нет. Я буду пытаться настраиваться как на самые обычные соревнования. Мне не хочется мысленно настраиваться именно на победу. Хотелось бы просто хорошо сделать свою работу», — передаёт слова Петросян с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.