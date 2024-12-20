Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян заявила, что на неё не давит статус фаворита чемпионата России — 2025

Аделия Петросян заявила, что на неё не давит статус фаворита чемпионата России — 2025
Комментарии

Чемпионка России – 2024, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян ответила, давит ли на неё психологически статус фаворита текущего ЧР, который проходит в Омске.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Короткая программа
20 декабря 2024, пятница. 15:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
85.78
2
Алина Горбачёва
Тверская область
77.57
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
75.01

Ранее Петросян захватила лидерство в соревнованиях по итогам короткой программы. Аделия чисто исполнила тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Судьи оценили выступление Петросян в высокие 85,78 балла.

«Давит ли статус фаворита? Нет. Я буду пытаться настраиваться как на самые обычные соревнования. Мне не хочется мысленно настраиваться именно на победу. Хотелось бы просто хорошо сделать свою работу», — передаёт слова Петросян с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Отбор на Олимпиаду вернул жёсткую Тутберидзе. Даже чемпионку она уколола за глупую ошибку
Отбор на Олимпиаду вернул жёсткую Тутберидзе. Даже чемпионку она уколола за глупую ошибку
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android