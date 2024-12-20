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Евгения Медведева выложила снимок в винтажном стиле

Евгения Медведева выложила снимок в винтажном стиле
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Серебряный призёр Олимпиады-2018 двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала снимок, сделанный на плёночный фотоаппарат.

Фото: страница медведевой в социальных сетях

«Магия полароидных снимков», — подписала публикацию Медведева на своей странице в социальных сетях.

25-летняя Медведева, помимо серебра с Олимпийских игр — 2018 и ЧМ, имеет два титула чемпионки России и Европы. Российская фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года.

15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве прошло ледовое шоу Евгении Медведевой, которое было посвящено 25-летию фигуристки. Для Евгении это дебютный проект такого рода.

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