Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: результаты второго дня
В Омске 20 декабря прошёл второй соревновательный день чемпионата России – 2025 по фигурному катанию, в его рамках были разыграны первые комплекты медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Второй день
Танцы на льду. Итоги:
- Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 215,96 балла.
- Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва — Самарская область) — 209,01.
- Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 208,56.
- Василиса Кагановская и Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 202,76.
- Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (Москва) — 200,81.
- Екатерина Миронова и Евгений Устенко – 198,63.
Спортивные пары. Итоги:
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 239,40 балла.
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 216,37.
- Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Москва) — 214,15.
- Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (Москва) — 207,10.
- Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (Пермский край — Татарстан) — 204,14.
- Ясмина Кадырова и Илья Миронов (Санкт-Петербург) – 197,21.
Женщины. Короткая программа:
- Аделия Петросян — 85,78 балла.
- Алина Горбачёва — 77,57.
- Анна Фролова — 75,01.
- Ксения Гущина — 73,38.
- Дарья Садкова — 73,15.
- Софья Муравьёва — 73,10.
Материалы по теме
Комментарии