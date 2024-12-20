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Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: результаты второго дня, календарь соревнований

Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: результаты второго дня
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В Омске 20 декабря прошёл второй соревновательный день чемпионата России – 2025 по фигурному катанию, в его рамках были разыграны первые комплекты медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Второй день

Танцы на льду. Итоги:

  1. Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 215,96 балла.
  2. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва — Самарская область) — 209,01.
  3. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 208,56.
  4. Василиса Кагановская и Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 202,76.
  5. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (Москва) — 200,81.
  6. Екатерина Миронова и Евгений Устенко – 198,63.
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2024, пятница. 10:30 МСК
Окончено

Спортивные пары. Итоги:

  1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 239,40 балла.
  2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 216,37.
  3. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Москва) — 214,15.
  4. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (Москва) — 207,10.
  5. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (Пермский край — Татарстан) — 204,14.
  6. Ясмина Кадырова и Илья Миронов (Санкт-Петербург) – 197,21.
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2024, пятница. 13:35 МСК
Окончено

Женщины. Короткая программа:

  1. Аделия Петросян — 85,78 балла.
  2. Алина Горбачёва — 77,57.
  3. Анна Фролова — 75,01.
  4. Ксения Гущина — 73,38.
  5. Дарья Садкова — 73,15.
  6. Софья Муравьёва — 73,10.
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Короткая программа
20 декабря 2024, пятница. 15:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
85.78
2
Алина Горбачёва
Тверская область
77.57
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
75.01
Календарь ЧР-2025 по фигурному катанию
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