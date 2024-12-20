Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: результаты второго дня

В Омске 20 декабря прошёл второй соревновательный день чемпионата России – 2025 по фигурному катанию, в его рамках были разыграны первые комплекты медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Второй день

Танцы на льду. Итоги:

Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 215,96 балла. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва — Самарская область) — 209,01. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 208,56. Василиса Кагановская и Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 202,76. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (Москва) — 200,81. Екатерина Миронова и Евгений Устенко – 198,63.

Спортивные пары. Итоги:

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 239,40 балла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 216,37. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Москва) — 214,15. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (Москва) — 207,10. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (Пермский край — Татарстан) — 204,14. Ясмина Кадырова и Илья Миронов (Санкт-Петербург) – 197,21.

Женщины. Короткая программа: