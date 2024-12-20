«Новость, на которую страшно дышать». Медведева — о допуске россиян к квалификации ОИ-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2018 двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на новость о допуске российских фигуристов на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 в Италии.

«Конечно, мы все рады. Это отличная новость, особенно для ребят, которые сейчас находятся в Омске. Это суперская и мотивационная новость, на которую страшно дышать, потому что столько вбросов, фейков, ложных надежд было подарено нашим спортсменам. Сначала «да-да», потом «а вот и нет, есть нюансы». Мы, конечно, вас допускаем, но это только мы вас допускаем, а они вас не допускают, поэтому вы не можете выступать.

Хочется, чтобы всё сложилось так, как это сейчас выглядит, чтобы наших спортсменов выпустили. Мы все этого желаем. Пусть так оно и будет, а не станет очередной ложной надеждой», — приводит слова Медведевой Sport24.