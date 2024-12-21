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Чемпионат России по фигурному катанию — 2024/2025 в Омске: расписание на 21 декабря, календарь соревнований

Чемпионат России по фигурному катанию — 2024/2025 в Омске: расписание на 21 декабря
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Сегодня, 21 декабря, в Омске пройдёт третий день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию, в его рамках будут разыграны два последних комплекта медалей: у женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием прокатов.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Расписание на 21 декабря, мск:

  • 11:45. Женщины, произвольная программа.
  • 14:55. Мужчины, произвольная программа.

Отметим, что у женщин по итогам короткой программы лидирует действующая чемпионка Аделия Петросян, у мужчин – чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк.

Ранее чемпионами России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин, в парном катании – Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Календарь ЧР-2025 по фигурному катанию
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