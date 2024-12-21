Чемпионат России по фигурному катанию — 2024/2025 в Омске: расписание на 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, в Омске пройдёт третий день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию, в его рамках будут разыграны два последних комплекта медалей: у женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием прокатов.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Расписание на 21 декабря, мск:
- 11:45. Женщины, произвольная программа.
- 14:55. Мужчины, произвольная программа.
Отметим, что у женщин по итогам короткой программы лидирует действующая чемпионка Аделия Петросян, у мужчин – чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк.
Ранее чемпионами России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин, в парном катании – Анастасия Мишина и Александр Галлямов.