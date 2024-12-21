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Николай Валуев высказался о решении ISU допустить российских фигуристов к отбору ОИ-2026

Николай Валуев высказался о решении ISU допустить российских фигуристов к отбору ОИ-2026
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBA в тяжёлой весовой категории, депутат Государственной Думы Николай Валуев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к квалификационным соревнованиям Олимпийских игр 2026 года в нейтральном статусе.

«Разве можно данность называть прорывом? Просто мировой спорт не может без лучших. Пропадает главное условие — конкурентность. Результат страдает у всех», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях, в фигурном катании Россия сможет выставить на квалификационные соревнования только по одному спортсмену у мужчин и женщин. При этом заявлено о запрете ISU на участие в олимпийской квалификации спортсменов, поддержавших СВО или состоящих на контракте с властями России или Беларуси.

Видео: Отношения России и МОК

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