ЧР-2025 по фигурному катанию, женщины: порядок выхода на лёд в произвольной программе

Сегодня, 21 декабря, в Омске пройдёт третий день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. Женщины выступят с произвольной программой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода на лёд.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Женщины. Произвольная программа. Порядок выхода:

Яна Битюшкова Людмила Фурсова Екатерина Анисимова Камилла Нелюбова Дарья Третьякова Софья Чаплыгина Елизавета Куликова Мария Агаева Софья Важнова Ксения Синицына Софья Акатьева Вероника Яметова Софья Муравьёва Дарья Садкова Ксения Гущина Анна Фролова Алина Горбачёва Аделия Петросян

Отметим, что по итогам короткой программы у мужчин лидирует чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк.