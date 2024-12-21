ЧР-2025 по фигурному катанию, женщины: порядок выхода на лёд в произвольной программе
Сегодня, 21 декабря, в Омске пройдёт третий день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. Женщины выступят с произвольной программой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода на лёд.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Женщины. Произвольная программа. Порядок выхода:
- Яна Битюшкова
- Людмила Фурсова
- Екатерина Анисимова
- Камилла Нелюбова
- Дарья Третьякова
- Софья Чаплыгина
- Елизавета Куликова
- Мария Агаева
- Софья Важнова
- Ксения Синицына
- Софья Акатьева
- Вероника Яметова
- Софья Муравьёва
- Дарья Садкова
- Ксения Гущина
- Анна Фролова
- Алина Горбачёва
- Аделия Петросян
Отметим, что по итогам короткой программы у мужчин лидирует чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк.
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