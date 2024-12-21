Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ЧР-2025 по фигурному катанию, женщины: порядок выхода на лёд в произвольной программе

ЧР-2025 по фигурному катанию, женщины: порядок выхода на лёд в произвольной программе
Комментарии

Сегодня, 21 декабря, в Омске пройдёт третий день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. Женщины выступят с произвольной программой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода на лёд.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Не началось

Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Женщины. Произвольная программа. Порядок выхода:

  1. Яна Битюшкова
  2. Людмила Фурсова
  3. Екатерина Анисимова
  4. Камилла Нелюбова
  5. Дарья Третьякова
  6. Софья Чаплыгина
  7. Елизавета Куликова
  8. Мария Агаева
  9. Софья Важнова
  10. Ксения Синицына
  11. Софья Акатьева
  12. Вероника Яметова
  13. Софья Муравьёва
  14. Дарья Садкова
  15. Ксения Гущина
  16. Анна Фролова
  17. Алина Горбачёва
  18. Аделия Петросян

Отметим, что по итогам короткой программы у мужчин лидирует чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк.

Материалы по теме
Удержит ли Петросян лидерство? И кто из мужчин победит в бойне на чемпионате России? LIVE
Live
Удержит ли Петросян лидерство? И кто из мужчин победит в бойне на чемпионате России? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android