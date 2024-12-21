ЧР-2025 по фигурному катанию, мужчины: порядок выхода на лёд в произвольной программе

Сегодня, 21 декабря, в Омске пройдёт третий день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. Мужчины выступят с произвольной программой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Мужчины. Произвольная программа. Порядок выхода на лёд:
1. Даниил Постарнаков (Ставропольский край).
2. Артур Даниелян (Санкт-Петербург).
3. Григорий Фёдоров (Москва).
4. Николай Угожаев (Санкт-Петербург).
5. Егор Рухин (Москва).
6. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург).
7. Андрей Мозалёв (Москва).
8. Михаил Терновский (Санкт-Петербург).
9. Иван Попов (Московская область).
10. Евгений Семененко (Санкт-Петербург).
11. Даниил Самсонов (Москва).
12. Макар Игнатов (Московская область).
13. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург).
14. Роман Савосин (Москва).
15. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург).
16. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург).
17. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург).
18. Марк Кондратюк (Москва).
Отметим, что по итогам короткой программы у мужчин лидирует чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк.