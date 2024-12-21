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ЧР-2025 по фигурному катанию, мужчины: порядок выхода на лёд в произвольной программе

Сегодня, 21 декабря, в Омске пройдёт третий день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. Мужчины выступят с произвольной программой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Мужчины. Произвольная программа. Порядок выхода на лёд:

1. Даниил Постарнаков (Ставропольский край).

2. Артур Даниелян (Санкт-Петербург).

3. Григорий Фёдоров (Москва).

4. Николай Угожаев (Санкт-Петербург).

5. Егор Рухин (Москва).

6. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург).

7. Андрей Мозалёв (Москва).

8. Михаил Терновский (Санкт-Петербург).

9. Иван Попов (Московская область).

10. Евгений Семененко (Санкт-Петербург).

11. Даниил Самсонов (Москва).

12. Макар Игнатов (Московская область).

13. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург).

14. Роман Савосин (Москва).

15. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург).

16. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург).

17. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург).

18. Марк Кондратюк (Москва).

Отметим, что по итогам короткой программы у мужчин лидирует чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк.