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ЧР-2025 по фигурному катанию, мужчины: порядок выхода на лёд в произвольной программе

ЧР-2025 по фигурному катанию, мужчины: порядок выхода на лёд в произвольной программе
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Сегодня, 21 декабря, в Омске пройдёт третий день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. Мужчины выступят с произвольной программой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 14:55 МСК
Не началось

Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Мужчины. Произвольная программа. Порядок выхода на лёд:

1. Даниил Постарнаков (Ставропольский край).
2. Артур Даниелян (Санкт-Петербург).
3. Григорий Фёдоров (Москва).
4. Николай Угожаев (Санкт-Петербург).
5. Егор Рухин (Москва).
6. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург).
7. Андрей Мозалёв (Москва).
8. Михаил Терновский (Санкт-Петербург).
9. Иван Попов (Московская область).
10. Евгений Семененко (Санкт-Петербург).
11. Даниил Самсонов (Москва).
12. Макар Игнатов (Московская область).
13. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург).
14. Роман Савосин (Москва).
15. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург).
16. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург).
17. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург).
18. Марк Кондратюк (Москва).

Отметим, что по итогам короткой программы у мужчин лидирует чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк.

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