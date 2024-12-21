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Журналист из США назвал российских фигуристов, которым стоит участвовать в отборе на ОИ

Журналист из США назвал российских фигуристов, которым стоит участвовать в отборе на ОИ
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Американский журналист Дэйв Лиз поделился мнением о подходящих кандидатах для участия в отборе на Олимпиаду-2026 из числа российских фигуристов.

«Это интересный поворот, но на место вполне может претендовать Туктамышева. Да, она была на памятном шоу в Туле, но она не высказывалась и вообще держится более нейтрально, нежели остальные.

России надо подумать над тем, как воспримут её спортсменов. Я бы сделал ставку на Туктамышеву, которую все обожают. Петросян слишком сильно ассоциируется с Тутберидзе.

Тамара Москвина снова показала себя самой прозорливой. Никаких обвинений в допинге, никаких парадов в поддержку СВО. Её каток не финансируется армейскими структурами.

Если Россия хочет полноценную команду на Олимпиаде, то стоит сделать ставку на пару из группы Москвиной (Мишина/Галлямов), девушку из группы Мишина (Туктамышева), парня от Москвиной и Мишина, а также танцевальный дуэт, который тренируется в Северной Америке или Италии», — написал Лиз в социальных сетях.

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях, в фигурном катании Россия сможет выставить на квалификационные соревнования только по одному спортсмену у мужчин и женщин. При этом заявлено о запрете ISU на участие в олимпийской квалификации спортсменов, поддержавших СВО или состоящих на контракте с властями России или Беларуси.

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