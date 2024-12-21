«Технические мелочи мы решим». Сихарулидзе — об ограничениях при допуске к Олимпиаде

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о допуске российских фигуристов к квалификации на Олимпийские игры — 2026.

«Вопросов и пожеланий от международных коллег очень много, но они нас не пугают, и мы со всем этим справимся. Для нас крайне важно одно, что мы будем участвовать в отборе. Я думаю, что и для наших зрителей тонкости, которые есть, не так важны сейчас. У нас будет по одному представителю в каждом виде, и мы будем добиваться права участвовать в Олимпийских играх, ровно как и другие спортсмены из любой другой страны. Соответственно, это основная новость, ну а все остальные технические мелочи мы решим, они нам не будут помехой», — сказал Сихарулидзе в эфире Первого канала.

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях, в фигурном катании Россия сможет выставить на квалификационные соревнования только по одному спортсмену у мужчин и женщин. При этом заявлено о запрете ISU на участие в олимпийской квалификации спортсменов, поддержавших СВО или состоящих на контракте с властями России или Беларуси.