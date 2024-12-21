Синицына объяснила, почему её основной тренер не приехала на чемпионат России

Российская фигуристка Ксения Синицына высказалась о своём выступлении в произвольной программе на чемпионате России — 2025, а также объяснила, почему её тренер Светлана Панова не приехала на соревнования.

«Боролась в каждом элементе, но к концу силы покинули, к сожалению, не до конца справилась со своей программой. С формой всё хорошо, немного было волнения, подсевшие ноги, чуть-чуть не срослось.

Планы дальше – отпраздновать Новый год в кругу семьи, поучаствовать в новогодних шоу. В январе-феврале как можно больше соревноваться, накатать программы на публику.

Чем закончилась история с коньками? Сложилось всё наилучшим образом, нашла коньки, привыкла к ним, считаю, что получилось отлично. Спасибо федерации за то, что нашлись коньки.

Почему не было тренера Светланы Пановой? Она поддерживает по телефону, мы с ней обговаривали, она меня настраивала. Некоторые проблемы не позволяют ей здесь быть», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

За произвольную программу на чемпионате России — 2025 Ксения Синицына получила 133,94 балла. По сумме двух программ её результат — 203,93 балла.