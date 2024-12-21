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Акатьева сообщила, что тренеры поменяли её контент перед прокатом на чемпионате России

Акатьева сообщила, что тренеры поменяли её контент перед прокатом на чемпионате России
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Фигуристка Софья Акатьева рассказала, что тренерский штаб принял решение изменить контент спортсменки перед прокатом произвольной программы на чемпионате России — 2025 в Омске.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Идёт
1
Дарья Садкова
Москва
234.69
2
Софья Муравьёва
Москва
223.90
3
Софья Акатьева
Москва
222.02

«После шестиминутной разминки мы посоветовались с тренерами насчёт контента, потому что нужен был чистый уверенный прокат, рисковать было нельзя. Мы немного поменяли его. В целом была спокойна во время выступления, но волнение было, всё-таки это чемпионат России, главный старт сезона. Я рада, что тренеры разгрузили меня, чтобы я могла получить удовольствие», — сказала Акатьева в эфире Первого канала.

На чемпионате России за произвольную программу Акатьева получила 150,40 балла. По сумме двух программ её результат составляет 222,02 балла.

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