Акатьева сообщила, что тренеры поменяли её контент перед прокатом на чемпионате России

Фигуристка Софья Акатьева рассказала, что тренерский штаб принял решение изменить контент спортсменки перед прокатом произвольной программы на чемпионате России — 2025 в Омске.

«После шестиминутной разминки мы посоветовались с тренерами насчёт контента, потому что нужен был чистый уверенный прокат, рисковать было нельзя. Мы немного поменяли его. В целом была спокойна во время выступления, но волнение было, всё-таки это чемпионат России, главный старт сезона. Я рада, что тренеры разгрузили меня, чтобы я могла получить удовольствие», — сказала Акатьева в эфире Первого канала.

На чемпионате России за произвольную программу Акатьева получила 150,40 балла. По сумме двух программ её результат составляет 222,02 балла.