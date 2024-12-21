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Ученица Соколовской назвала фигуристку, которая может выиграть чемпионат мира — 2025

Ученица Соколовской назвала фигуристку, которая может выиграть чемпионат мира — 2025
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Ученица Светланы Соколовской российская фигуристка Софья Важнова прокомментировала своё выступление на чемпионате России — 2025 и высказалась о фаворите мирового первенства в этом сезоне.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Идёт
1
Дарья Садкова
Москва
234.69
2
Софья Муравьёва
Москва
223.90
3
Софья Акатьева
Москва
222.02

«Произвольной я удовлетворена, короткой – не на все 100, от волнения вылезли недокруты. Это волнительные соревнования, даже на тренировках это вылезало. Наверное, перед выходом на лёд уже начинала себя настраивать, говорила, что всё могу, всё делаю.

Конечно, слежу за международными стартами. Мне очень нравится Эмбер Гленн, она показывает тройной аксель во взрослом возрасте, в этом сезоне она улучшилась, стала выступать стабильно, думаю, что она выиграет чемпионат мира», — передаёт слова Важновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Важнова в сумме короткой и произвольной программ набрала 208,66 балла. В данный момент она занимает третье место. Впереди выступление ещё шести фигуристок.

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