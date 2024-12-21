«Возвращение года!» Алексей Ягудин — о прокате Софьи Акатьевой на ЧР-2025
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Олимпийский чемпион 2002 года российский фигурист Алексей Ягудин высказался о выступлении Софьи Акатьевой в произвольной программе на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске.
«Возвращение года!» — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Идёт
1
Дарья Садкова
Москва
234.69
2
Софья Муравьёва
Москва
223.90
3
Софья Акатьева
Москва
222.02
Напомним, Софья Акатьева является чемпионкой России 2023 года. В этом сезоне после короткой программы спортсменка занимает восьмое место (71,62 балла). За произвольную программу Софья получила 150,40 балла. По сумме двух программ её результат составляет 222,02 балла.
Ранее Акатьева рассказала, что тренерский штаб принял решение изменить контент спортсменки перед прокатом произвольной программы.
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