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Софья Муравьёва в произвольной программе на ЧР-2025 вышла на лёд в новом платье

Софья Муравьёва в произвольной программе на ЧР-2025 вышла на лёд в новом платье
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Призёр чемпионатов России, ученица Евгения Плющенко фигуристка Софья Муравьёва в произвольной программе на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске, вышла на лёд в новом платье в образе Белого лебедя.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92

Фото: Скриншот из трансляции

За прокат фигуристка получила 150,80 балла. Она исполнила: 2A, 3F+3T, 3S, 3Lo+2T, 3Lz+2A+2T, 3F, 3Lz. По сумме двух программ её результат составляет 223,90 балла. После короткой программы Муравьёва находилась на промежуточном шестом месте (73,10).

Действующей чемпионкой России является ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. В этом сезоне после короткой программы она занимает первое место.

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