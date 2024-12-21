Софья Муравьёва в произвольной программе на ЧР-2025 вышла на лёд в новом платье

Призёр чемпионатов России, ученица Евгения Плющенко фигуристка Софья Муравьёва в произвольной программе на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске, вышла на лёд в новом платье в образе Белого лебедя.

Фото: Скриншот из трансляции

За прокат фигуристка получила 150,80 балла. Она исполнила: 2A, 3F+3T, 3S, 3Lo+2T, 3Lz+2A+2T, 3F, 3Lz. По сумме двух программ её результат составляет 223,90 балла. После короткой программы Муравьёва находилась на промежуточном шестом месте (73,10).

Действующей чемпионкой России является ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. В этом сезоне после короткой программы она занимает первое место.