Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России — 2025
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Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России — 2025. По сумме двух программ она получила от судей 262,95 балла.
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92
Второй стала Дарья Садкова с результатом 234,69 балла. Тройку сильнейших замкнула Алина Горбачёва (223,92).
Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:
- Аделия Петросян — 262,95.
- Дарья Садкова — 234,69.
- Алина Горбачёва — 223,92.
- Софья Муравьёва — 223,90.
- Софья Акатьева — 222,02.
- Анна Фролова — 221,81.
- Вероника Яметова — 216,98.
- Ксения Гущина — 215,18.
- Софья Важнова — 208,66.
- Ксения Синицына — 203,93.
Для Аделии Петросян это второй титул подряд чемпионки России.
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