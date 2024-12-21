Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России — 2025. По сумме двух программ она получила от судей 262,95 балла.

Второй стала Дарья Садкова с результатом 234,69 балла. Тройку сильнейших замкнула Алина Горбачёва (223,92).

Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:

Аделия Петросян — 262,95. Дарья Садкова — 234,69. Алина Горбачёва — 223,92. Софья Муравьёва — 223,90. Софья Акатьева — 222,02. Анна Фролова — 221,81. Вероника Яметова — 216,98. Ксения Гущина — 215,18. Софья Важнова — 208,66. Ксения Синицына — 203,93.

Для Аделии Петросян это второй титул подряд чемпионки России.