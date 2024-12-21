Ученицы Этери Тутберидзе в 10-й раз подряд выиграли чемпионат России

Ученицы тренерского штаба Этери Тутберидзе 10-й раз подряд становятся победительницами чемпионата России. Эта серия длится с 2016 года, когда соревнования выиграла серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева.

Сегодня, 21 декабря, Аделия Петросян второй год подряд выиграла чемпионат страны с результатом 262,92 балла. Второй стала Дарья Садкова с результатом 234,69 балла. Тройку сильнейших замкнула Алина Горбачёва (223,92).

Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение: