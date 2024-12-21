Акатьева объяснила, почему не прыгала четверной тулуп в произвольной программе на ЧР

Чемпионка России – 2023 российская фигуристка Софья Акатьева оценила своё выступление на чемпионате страны – 2025, который проходит в Омске. Ученица Этери Тутберидзе стала пятой.

«Понимаю, что это далеко не максимум, ещё предстоит долгое восстановление и физической формы, и ментальной, чтобы так не волноваться на соревнованиях. Произвольной программой я довольна, над короткой нужно ещё работать.

Счастлива, что выступаю здесь, получила удовольствие от прокатов и публики.

Была далеко не на пике возможностей, обсудили с тренерами, что нужно показать чистый прокат, облегчили программу. На чемпионате России нужно кататься чисто, поэтому сделали такой вывод. Далее нужно нарабатывать более сложные элементы. Сегодня в произвольной почувствовала, что было лучше, чем в Красноярске и Питере – по уверенности, успела насладиться каждым моментом. Конечно, ещё нужно всё прорабатывать, чтобы волнение не сильно влияло», — передаёт слова Акатьевой из микста корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.