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Акатьева объяснила, почему не прыгала четверной тулуп в произвольной программе на ЧР

Акатьева объяснила, почему не прыгала четверной тулуп в произвольной программе на ЧР
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Чемпионка России – 2023 российская фигуристка Софья Акатьева оценила своё выступление на чемпионате страны – 2025, который проходит в Омске. Ученица Этери Тутберидзе стала пятой.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92

«Понимаю, что это далеко не максимум, ещё предстоит долгое восстановление и физической формы, и ментальной, чтобы так не волноваться на соревнованиях. Произвольной программой я довольна, над короткой нужно ещё работать.

Счастлива, что выступаю здесь, получила удовольствие от прокатов и публики.

Была далеко не на пике возможностей, обсудили с тренерами, что нужно показать чистый прокат, облегчили программу. На чемпионате России нужно кататься чисто, поэтому сделали такой вывод. Далее нужно нарабатывать более сложные элементы. Сегодня в произвольной почувствовала, что было лучше, чем в Красноярске и Питере – по уверенности, успела насладиться каждым моментом. Конечно, ещё нужно всё прорабатывать, чтобы волнение не сильно влияло», — передаёт слова Акатьевой из микста корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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