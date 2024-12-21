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Аделия Петросян второй год подряд стала победительницей чемпионата России

Аделия Петросян второй год подряд стала победительницей чемпионата России
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Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян второй год подряд становится победительницей чемпионата России. В прошлом году спортсменка одержала победу с результатом 246,53 балла. Сегодня, 21 декабря, на соревнованиях в Омске по сумме двух программ Петросян получила 262,92 балла.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92

Второй стала Дарья Садкова с результатом 234,69 балла. Тройку сильнейших замкнула Алина Горбачёва (223,92).

Отметим, что ученицы тренерского штаба Тутберидзе 10-й раз подряд становятся победительницами этого турнира. Серия этих побед длится с 2016 года.

Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:

  1. Аделия Петросян — 262,95.
  2. Дарья Садкова — 234,69.
  3. Алина Горбачёва — 223,92.
  4. Софья Муравьёва — 223,90.
  5. Софья Акатьева — 222,02.
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