Аделия Петросян второй год подряд стала победительницей чемпионата России

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян второй год подряд становится победительницей чемпионата России. В прошлом году спортсменка одержала победу с результатом 246,53 балла. Сегодня, 21 декабря, на соревнованиях в Омске по сумме двух программ Петросян получила 262,92 балла.

Второй стала Дарья Садкова с результатом 234,69 балла. Тройку сильнейших замкнула Алина Горбачёва (223,92).

Отметим, что ученицы тренерского штаба Тутберидзе 10-й раз подряд становятся победительницами этого турнира. Серия этих побед длится с 2016 года.

Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение: