Этери Тутберидзе впервые прокомментировала новость о допуске россиян к квалификации ОИ

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе впервые отреагировала на новость о допуске российских фигуристов до квалификации на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) в нейтральном статусе.

«Давайте сначала мы поедем, добьёмся, а потом скажем», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. Этери в данный момент находится в Омске, где проходит чемпионат России – 2025.

На ЧР-2025 у женщин ученицы Тутберидзе завоевали золото и серебро — Аделия Петросян завоевала титул второй год подряд, Дарья Садкова забрала серебро.

Квалификация на Олимпиаду-2026 по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).