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Софья Муравьёва потеряла медаль ЧР-2025 с отставанием в 0,02 балла

Софья Муравьёва потеряла медаль ЧР-2025 с отставанием в 0,02 балла
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Призёр чемпионатов России, ученица Евгения Плющенко фигуристка Софья Муравьёва не попала в топ-3 на чемпионате России — 2025, заняв четвёртое место с отставанием от бронзового призёра в 0,02 балла. Результат Муравьёвой 223,90. Её опередила Алина Горбачёва, получив от судей 223,92 балла.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92

Победительницей стала Аделия Петросян (262,92). Для неё это вторая победа подряд. Серебро завоевала Дарья Садкова (243,69).

Напомним, в прошлом году Софья Муравьёва стала серебряным призёром чемпионата России. Её результат составлял 239,40 балла.

Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:

  1. Аделия Петросян — 262,95.
  2. Дарья Садкова — 234,69.
  3. Алина Горбачёва — 223,92.
  4. Софья Муравьёва — 223,90.
  5. Софья Акатьева — 222,02.
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