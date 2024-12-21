Софья Муравьёва потеряла медаль ЧР-2025 с отставанием в 0,02 балла

Призёр чемпионатов России, ученица Евгения Плющенко фигуристка Софья Муравьёва не попала в топ-3 на чемпионате России — 2025, заняв четвёртое место с отставанием от бронзового призёра в 0,02 балла. Результат Муравьёвой 223,90. Её опередила Алина Горбачёва, получив от судей 223,92 балла.

Победительницей стала Аделия Петросян (262,92). Для неё это вторая победа подряд. Серебро завоевала Дарья Садкова (243,69).

Напомним, в прошлом году Софья Муравьёва стала серебряным призёром чемпионата России. Её результат составлял 239,40 балла.

Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение: